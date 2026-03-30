Τα συγχαρητήρια στους Αμερικανούς στρατιώτες για τις επιτυχίες τους στον πόλεμο στο Ιράν έδωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μεγάλη μέρα στο Ιράν. Πολλοί στόχοι που αναζητούνταν εδώ και καιρό εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν από τον ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΑΤΟ μας, τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στον κόσμο. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους! Πρόεδρος Ντ.Τζ. Τραμπ», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση έγινε ενώ φουντώνουν τα σενάρια για μία χερσαία επέμβαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

