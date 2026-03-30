Ένα απροσδόκητο ατύχημα σημειώθηκε στην πακιστανική πρωτεύουσα, την ώρα που η διπλωματική κινητικότητα στην περιοχή εντείνεται, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος ενώ χαιρετούσε τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας-Πακιστάν-Αιγύπτου-Σαουδικής Αραβίας στο Ισλαμαμπάντ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ο Νταρ έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό ασφαλείας που βρισκόταν στο σημείο, σπεύδοντας να βοηθήσει τον Πακιστανό υπουργό. Ο Νταρ δεν τραυματίστηκε και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, συμμετέχοντας αργότερα, μαζί με τους ομολόγους του, στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών.