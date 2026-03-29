Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στο πλαίσιο της έρευνας για την αποτραπείσα επίθεση εναντίον των κεντρικών γραφείων της Bank of America στο Παρίσι, ανακοίνωσε στο AFP η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT). Ο ένας από αυτούς είναι ανήλικος, ενώ η ηλικία του άλλου δεν διευκρινίστηκε.

Ένας άλλος ανήλικος συνελήφθη το Σάββατο μετά την απόπειρα και η κράτησή του «έχει παραταθεί», δήλωσε η PNAT.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές συνέδεσε την απόπειρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μπροστά από το κτίριο της Bank of America που βρίσκεται σε μια ακριβή συνοικία της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που μόλις είχε τοποθετήσει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο άνδρας, που συνελήφθη επί τόπου, ετοιμαζόταν να πυροδοτήσει τον μηχανισμό με έναν αναπτήρα. Συνοδευόταν από ένα δεύτερο άτομο που τράπηκε σε φυγή πεζός. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, οι δύο άνδρες έφτασαν πεζή μπροστά από την αμερικανική τράπεζα. Ενώ ο πρώτος άνδρας τοποθέτησε τον μηχανισμό, ο δεύτερος έκανε ένα βήμα πίσω, προφανώς για να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούνταν από ένα διαφανές δοχείο 5 λίτρων με υγρό, πιθανώς υδρογονάνθρακα, και έναν μηχανισμό πυροδότησης. Η PNAT ανέλαβε αμέσως την υπόθεση και ξεκίνησε έρευνα.

Ο ανήλικος που συνελήφθη το Σάββατο εξήγησε, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ότι είχε στρατολογηθεί μέσω της εφαρμογής Snapchat για να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση έναντι του ποσού των 600 ευρώ. Ο Νουνιές έκανε λόγο χθες το βράδυ για «ομοιότητες» μεταξύ του τρόπου λειτουργίας αυτής της αποτυχημένης επίθεσης και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε μια μυστηριώδης ομάδα που θεωρείται κοντά στους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης.

Πηγές: ΑΠΕ