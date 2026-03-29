Το λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας, ένα από τα σημαντικότερα σημεία εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου, υπέστη σήμερα ζημιές σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά, δήλωσε ο κυβερνήτης της βόρειας περιφέρειας Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντροζντένκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Συνολικά 36 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή, πρόσθεσε ο Ντροζντένκο.

Το Ουστ-Λούγκα, το οποίο διαχειρίζεται το ρωσικό μονοπώλιο πετρελαιαγωγών Transneft, χειρίζεται γύρω στα 700.000 βαρέλια ημερησίως πετρελαϊκών εξαγωγών, και, σύμφωνα με πηγές, από εκεί αναχώρησαν 32,9 εκατομμύρια τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων το 2025.

Η Ουκρανία διεξάγει τακτικά επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου και σε διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters