Η ιρανική εφημερίδα Καΐχάν, η οποία θεωρείται ευθυγραμμισμένη με την ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος, δημοσίευσε σήμερα κατάλογο με εννέα όρους για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα ευρείας κλίμακας επιδρομή κατά στρατιωτικών υποδομών στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο αναπαράγει η «Γεντιότ Αχρονότ» στο Ισραήλ, οι όροι φέρεται να περιλαμβάνουν πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή και κλείσιμο των βάσεών τους στη δυτική Ασία, τερματισμό των επιθέσεων κατά του Ιράν, του Λιβάνου και των συμμάχων της Τεχεράνης, άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ και του ΟΗΕ, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και επίσημη αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ως «επιτιθέμενων», με καταβολή αποζημιώσεων. Στους ίδιους όρους περιλαμβάνονται επίσης ιρανικός έλεγχος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, παύση των εδαφικών διεκδικήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επί αμφισβητούμενων νησίδων και επίσημη διακήρυξη λήξης του πολέμου. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι το Ιράν θα αποχωρούσε από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων, διατηρώντας δυνατότητα επανόδου με βάση τα εθνικά του συμφέροντα.

Tην ίδια ώρα ο IDF ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέα ευρείας κλίμακας σειρά πληγμάτων στην κεντρική Τεχεράνη, με στόχους προσωρινά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, υποδομές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και θέσεις παρατήρησης. Κατά τον ισραηλινό στρατό, τα πλήγματα εντάσσονται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αποδυνάμωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, μετά και από ενδείξεις ότι η Τεχεράνη μετέφερε ορισμένα κέντρα διοίκησης σε κινητές μονάδες έπειτα από προηγούμενες επιδρομές.

Πηγή: ΚΥΠΕ