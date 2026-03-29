Πέφτουν κεφάλια στο Ιράν, αφού το Ισραήλ εξουδετερώνει τη μια σημαντική προσωπικότητα του καθεστώτος μετά την άλλη, χωρίς, όμως, να υπάρχουν σημεία παράδοσης. Η Λερναία Ύδρα του συστήματος καλά κρατεί. Το Ιράν απειλεί ότι θα προκαλέσει διπλό έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία, αφού θα κλείσει, μετά τα Στενά του Ορμούζ, και αυτό του Αμπ ελ Μαντέμπ, εάν οι ΗΠΑ αποτολμήσουν επιχειρήσεις στο νησί Χανγκ ή στα Στενά του Ορμούζ. Και συμβαίνει αυτό παρότι: Α) Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις επί τη βάσει όρων, που, αν τους δεχθεί το Ιράν, θα ήταν δυνατό να υπάρξει εκεχειρία για ένα μήνα προκειμένου να επέλθει τελική συμφωνία. Β) Οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι θα συνεχίσουν μέχρι την καταστροφή των τεθέντων στόχων. Γ) Οι Ιρανοί όχι μόνο δεν παραδίδονται, αλλά ζητούν από τις ΗΠΑ να δεχθούν ήττα, ότι ήταν εισβολή και να πληρώσουν αποζημιώσεις. Και ο Τραμπ απαντά ότι θα ζήσουν την κόλαση. Οι δυο πλευρές παίζουν πόκερ με πυραύλους και στέλνουν τελεσίγραφα για λόγους ψυχολογίας, εντυπώσεων και στρατηγικού διαπραγματευτικού βάθους. Τι θα πουν άλλωστε είτε οι μεν είτε οι δε, παραδιδόμαστε;

