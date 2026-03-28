Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο Κ.Π Σάρμα Όλι, συνελήφθη σήμερα για την φερόμενη εμπλοκή του στη αιματηρή καταστολή της εξέγερσης που τον ανέτρεψε πριν από έξι μήνες.

Ο Όλι, 74 ετών, συνελήφθη μαζί με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών του, τον Ραμές Λεκάκ, «για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας για τις διαδηλώσεις του περασμένου Σεπτεμβρίου», δήλωσε στο AFP ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της πρωτεύουσας, ο Παουάν Κουμάρ Μπαταράι.

Αυτές οι συλλήψεις έρχονται την επόμενη μέρα από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης με επικεφαλής τον 35χρονο πρώην ράπερ και δήμαρχο του Κατμαντού Μπαλέντρα Σαχ.

Το Ανεξάρτητο Εθνικό Κόμμα του (RSP, κεντρώο) αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου.

Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο Όλι ντυμένος στα λευκά, μεταφέρθηκε υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε σήμερα, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP. «Εισήχθη κατόπιν σύστασης γιατρού», εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος «πάσχει από καρδιακά και νεφρικά προβλήματα».

Σε μια μακροσκελή έκθεση 900 σελίδων που δημοσιεύθηκε πλήρως στον Τύπο την Πέμπτη, μια εξεταστική επιτροπή συνέστησε την απαγγελία ποινικών διώξεων εναντίον του Όλι, του υπουργού Εσωτερικών του και του αρχηγού της αστυνομίας.

Τουλάχιστον 76 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.400 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια δύο ημερών ταραχών, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την αξιολόγηση της επιτροπής.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες νέοι συγκεντρώθηκαν υπό το λάβαρο της "Γενιάς Ζ" στους δρόμους του Κατμαντού και άλλων πόλεων σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν για τον αποκλεισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της ελίτ.

Τουλάχιστον 19 διαδηλωτές πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, οργισμένα πλήθη κατέστρεψαν, έκαψαν ή λεηλάτησαν πολλά δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλίου και της κατοικίας του Όλι. Η ηρεμία αποκαταστάθηκε μόνο το βράδυ με την ανάπτυξη του στρατού.

