Σε μια κίνηση ενίσχυσης της πολεμικής της αεροπορίας, η Τουρκία κατέληξε σε συμφωνία πριν από λίγες ημέρες με το Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια 20 μαχητικών Eurofighterσ, με το πλαίσιο να περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά των αεροσκαφών αλλά και εκπαίδευση προσωπικού, εξοπλισμό και πολυετές χρηματοδοτικό σχήμα.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί ο τρόπος χρηματοδότησης, με την Άγκυρα να επιλέγει την καταβολή του ποσού σε βάθος χρόνου.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά 20 μαχητικών Eurofighters με συνολικό κόστος 5,4 δισεκατομμύρια στερλίνες (6.2 δις. ευρώ), ποσό που περιλαμβάνει τόσο τα αεροσκάφη όσο και τα πυρομαχικά τους. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις, προσαρμοσμένες στους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας, διαμορφώνοντας ένα πολυετές πρόγραμμα αποπληρωμής.

Σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους αφορά τον οπλισμό και τα συστήματα αποστολής, γεγονός που διαφοροποιεί την τελική τιμή σε σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Εκπαίδευση προσωπικού και τεχνική υποστήριξη

Η συμφωνία δεν περιορίζεται στην προμήθεια αεροσκαφών, αλλά επεκτείνεται στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων μέσω εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, 110 Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί θα εκπαιδευτούν στη Βρετανία, ενώ παράλληλα, βρετανικές εταιρείες αναλαμβάνουν την εγγύηση παραγωγής και παράδοσης ανταλλακτικών, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών.

Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στη συνολική λογική της συμφωνίας για πλήρη επιχειρησιακή ένταξη των Eurofighters στο τουρκικό οπλοστάσιο.

Οπλισμός και επιχειρησιακές δυνατότητες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εξοπλισμό των αεροσκαφών, ο οποίος καθορίζει και το τελικό κόστος της συμφωνίας.

Τα Eurofighter μπορούν να εξοπλιστούν με κανόνι 27 χιλιοστών, κιτ βομβών και έως 19 διαφορετικούς τύπους πυραύλων, όπως οι Meteor, Harpoon και Penguin. Η ποικιλία αυτή επιτρέπει την προσαρμογή των αεροσκαφών σε διαφορετικές αποστολές, από αεροπορική υπεροχή έως πλήγματα ακριβείας.

Η διαφοροποίηση στον εξοπλισμό εξηγεί και τις αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ διαφορετικών χωρών που έχουν προμηθευτεί το ίδιο σύστημα.

Γκιουλέρ για κόστος συμφωνίας

Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να δικαιολογήσει το κόστος της συμφωνίας, συγκρίνοντάς το με αντίστοιχες αγορές άλλων χωρών.

Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε: «Το κόστος είναι παρόμοιο με εκείνο που καταβάλλουν άλλες χώρες, που έχουν προμηθευτεί Eurofighters».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Καλού Κόμματος (ΙΥΙ), Τουρχάν Τσομέζ, υπογράμμισε τις διαφορές, δηλώνοντας πως «η Γερμανία έκανε μια παραγγελία πριν από τρεις εβδομάδες και θα πληρώσει 3,3 δισεκατομμύρια λίρες για 20 αεροσκάφη Eurofighters. Η Ιταλία πλήρωσε 6,5 δισεκατομμύρια στερλίνες για 24 αεροσκάφη πριν από ένα χρόνο».

Η τουρκική κυβέρνηση αποσαφηνίζει ότι η συμφωνία καλύπτει πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες της αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, «τα είδη που θα παραδοθούν στο πλαίσιο του έργου Eurofighter Typhoon, που αποσκοπεί στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτελούνται από 20 αεροσκάφη και τον εξοπλισμό αποστολής τους, καθώς και διάφορους τύπους και ποσότητες πυρομαχικών».