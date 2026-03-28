Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι έχει αναχαιτίσει και καταστρέψει 174 ιρανικούς πυραύλους και 385 drones που στόχευαν τη χώρα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, πριν από έναν μήνα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τη χρήση drones και βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πολιτικών υποδομών και ιδιωτικής περιουσίας ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ», καθώς και «άμεση απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

Bahrain faced another wave of Iranian missile and drone attacks overnight.



A strike hit an oil facility (linked to BAPCO), causing a large fire. pic.twitter.com/7h0cD3LisH — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

Νωρίτερα σήμερα, σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν δύο φορές στο Μπαχρέιν, προειδοποιώντας για επερχόμενα πλήγματα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να «κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι πυρκαγιά σε άγνωστη εγκατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, έπειτα από πρόσφατη επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν.

Πηγή: ΕΡΤ