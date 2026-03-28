Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι ξεκίνησαν «παράνομα» τον πόλεμο κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα εξαρχής επιδίωξε να αποτρέψει την κλιμάκωση. Μιλώντας στο A Haber, ξεκαθάρισε τις βασικές προτεραιότητες της τουρκικής διπλωματίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η προτεραιότητά μας ήταν να αποτρέψουμε το ξέσπασμα του πολέμου, δεύτερον να αποτρέψουμε την εξάπλωσή του και τρίτον να κρατήσουμε την Τουρκία εκτός αυτής της σύγκρουσης».

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για αποκλιμάκωση, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση: «Αν υπάρχει πραγματική πρόθεση και από τις δύο πλευρές, μπορούν να έρθουν σε κάποιο σημείο μαζί». Τόνισε δε ότι, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η διεθνής κοινότητα αναμένει τον τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας: «Η προσδοκία του κόσμου είναι να σταματήσει αυτός ο άδικος πόλεμος το συντομότερο δυνατό και να τερματιστούν οι αρνητικές του επιπτώσεις».

Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ – «Σπόρος διχόνοιας» στη Μέση Ανατολή

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην επιρροή του Ισραήλ στην αμερικανική πολιτική, λέγοντας ότι «η επιρροή του Ισραήλ στην (αμερικανική) πολιτική και η χειραγώγησή της έχουν πλέον εκτεθεί», προσθέτοντας ότι το ζήτημα «συζητείται σοβαρά τόσο στη δεξιά των ΗΠΑ όσο και στην κοινωνία» και «δεν θεωρείται πλέον θεωρία συνωμοσίας, αλλά ένα σοβαρό θέμα που τίθεται από διανοούμενους».





Παράλληλα, άσκησε κριτική στη διεθνή κοινότητα για αδυναμία πίεσης προς το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις ανέδειξαν «την αδυναμία του κόσμου να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ». Αναφερόμενος στον ρόλο των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υπογράμμισε ότι, εφόσον η Ουάσιγκτον επιτύχει πρόοδο, «θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο Ισραήλ».

Τέλος, προειδοποίησε για ευρύτερους κινδύνους στην περιοχή, δηλώνοντας ότι «δυστυχώς, η περιοχή σύρεται βήμα-βήμα σε ένα παιχνίδι που έχει σχεδιάσει το Ισραήλ», ενώ έκανε λόγο για «σπόρο διχόνοιας» που μπορεί να πλήξει την ενότητα των μουσουλμανικών χωρών, τονίζοντας πως «ο νούμερο ένα στόχος της Τουρκίας είναι να αποτρέψει αυτή τη διχόνοια».



