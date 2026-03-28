Σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση υψηλού επιπέδου προχώρησε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λόρενς Ντάγκλας Φινκ, στο Προεδρικό Γραφείο Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και επικεντρώθηκε σε ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα εντείνει τις προσπάθειες προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.





Παρουσία κορυφαίων υπουργών

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ και ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, καθώς και ο ανώτερος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Αλόις Τσβίνγκι. Η παρουσία τους καταδεικνύει τη βαρύτητα των συζητήσεων, με έμφαση τόσο στον χρηματοοικονομικό τομέα όσο και στην ενέργεια.

Ενίσχυση διεθνών οικονομικών δεσμών

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Τουρκίας για ενίσχυση των σχέσεών της με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Η Άγκυρα επιδιώκει να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις και να ενισχύσει τη σταθερότητα της οικονομίας της, επιχειρώντας παράλληλα να αναβαθμίσει τον ρόλο της στις παγκόσμιες αγορές καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν προκαλούν τεράστια ανησυχία στην χώρα.



