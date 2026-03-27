Στη βαριά επίπτωση που έχει ο πόλεμος όχι μόνο για τις εμπλεκόμενες πλευρές αλλά και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα στάθηκε ο Τούρκος ΠρόεδροςΤαγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη συνάντηση στρατηγικής της Τουρκίας με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της προεδρίας στο Ντολμάμπαχτσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι εδώ και έναν μήνα η περιοχή συγκλονίζεται από έναν «παράλογο, παράνομο και περιττό πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι το τίμημα δεν το καταβάλλουν μόνο οι πλευρές της σύγκρουσης, αλλά «ολόκληρη η ανθρωπότητα». Όπως είπε, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να αναζητηθεί κοινό έδαφος μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου, η υπονόμευση αυτών των οδών έχει επιβαρύνει συνολικά τη διεθνή κοινότητα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ακόμη ότι οι αρνητικές συνέπειες του πολέμου γίνονται αισθητές σε παγκόσμια κλίμακα, από τις αγορές ενέργειας μέχρι την παραγωγή, την τεχνολογία, τις μεταφορές και τις εμπορικές αλυσίδες. Ανέφερε μάλιστα ότι, εάν οι συγκρούσεις δεν τερματιστούν, το κόστος θα γίνει ακόμη βαρύτερο, σημειώνοντας πως η γεωγραφική απόσταση δεν θα προστατεύσει κανέναν και ότι ακόμη και χώρες άλλων ηπείρων ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, οι διεθνείς αναλύσεις κινδύνου δείχνουν ότι το παγκόσμιο σύστημα εισέρχεται σε μια πιο ανταγωνιστική αλλά και πιο εύθραυστη περίοδο. Όπως υποστήριξε, η ενεργειακή ασφάλεια, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, η φθορά του διεθνούς εμπορικού καθεστώτος και οι προστατευτικές πολιτικές αυξάνουν τις αβεβαιότητες και περιορίζουν τον αριθμό των σταθερών οικονομιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ