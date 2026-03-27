Τα δύο ιστιοφόρα ενός κομβόι που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από το Μεξικό στην Κούβα εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και ένας εκπρόσωπος του κομβόι.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι η έρευνα για τον εντοπισμό τους «συνεχίζεται».

Νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλέστηκε δήλωση ενός εκπροσώπου της Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον οποίο τα πλοιάρια έφτασαν με ασφάλεια στην Κούβα. Ο εκπρόσωπος αυτός είπε στη συνέχεια στο πρακτορείο Reuters ότι η αρχική δήλωσή του ήταν λανθασμένη.

Η Ακτοφυλακή ενημερώθηκε για τα δύο αγνοούμενα σκάφη αλλά δεν έλαβε αίτημα για βοήθεια στις έρευνες, που διεξάγονται από το Μεξικό και την Κούβα. «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια, εάν ζητηθεί», ανέφερε.

Τα πλοία έφυγαν από το Ίσλα Μουχέρες του Μεξικού στις 21 Μαρτίου και αναμενόταν να φτάσουν στην Αβάνα μεταξύ 24-25 Μαρτίου. Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ είπε νωρίτερα ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ότι συνολικά στα δύο σκάφη επέβαιναν εννέα άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters