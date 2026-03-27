Σε διάψευση των πληροφοριών που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί συναγερμού στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ προχώρησαν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «δεν υπάρχει καμία επίθεση ή οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη», τονίζοντας ότι οι αναφορές για ήχο σειρήνων δεν συνδέονται με πραγματικό περιστατικό.

Όπως διευκρινίζεται, «οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν λόγο για σειρήνες στο Ιντσιρλίκ δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική απειλή» και εκτιμάται πως πρόκειται για «λανθασμένο συναγερμό».

Πηγή: ΚΥΠΕ