Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η επιχείρησή τους στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε «εβδομάδες, όχι σε μήνες», μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα σύστημα διοδίων για το Στενό του Χορμούζ.

Δημοσιογράφος του Axios ανέφερε πως ο Ρούμπιο είπε στους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ομάδας των Επτά ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για ακόμη με δύο με τέσσερις εβδομάδες.

Τρία άτομα με γνώση της συνομιλίας είπαν στο Reuters ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ζήτησε από τους ομολόγους του στην G7 να συνεισφέρουν τώρα με πλοία για το Στενό του Χορμούζ αλλά τους ζήτησε να προετοιμαστούν για έναν μεταπολεμικό ρόλο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι βομβάρδισε τον ιρανικό πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι έπληξε τον πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ στο κεντρικό Ιράν, την 28η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφότου τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ διεξάγονταν στην περιοχή.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πρόσφατα τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ στο κεντρικό Ιράν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντάς τον ως «βασική εγκατάσταση παραγωγής πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP