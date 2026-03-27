Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιρακινού Κουρδιστάν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξοπλίζουν τις ομάδες της ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης που είναι εξόριστες στην αυτόνομη περιφέρεια, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνησή του είναι αντίθετη με οποιαδήποτε επέμβαση αυτών των κινημάτων στην περιφερειακή σύγκρουση με τον ισχυρό Ιρανό γείτονα.

"Δεν έχουμε δει καμιά απόπειρα των ΗΠΑ, από οποιονδήποτε τομέα των ΗΠΑ, να εξοπλίσουν τις ομάδες της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Κουρδιστάν, καθόλου", δήλωσε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουμπάντ Ταλαμπανί, αναπληρωτής πρωθυπουργός της αυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ.

Το Κουρδιστάν ειδοποίησε τις ομάδες αυτές ότι θα ήταν "πολύ απερίσκεπτο για αυτές" να "πάρουν μέρος σε μια σύγκρουση από την περιφέρεια" αυτή, πρόσθεσε από τα γραφεία του στη Σουλεϊμανίγια. "Δεν θα το επιτρέψουμε".

Παράλληλα ο Ταλαμπανί δήλωσε ότι το Ιρακινό Κουρδιστάν ζήτησε από τις ομοσπονδιακές αρχές της Βαγδάτης να φροντίσουν ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στοχεύουν καθημερινά την αυτόνομη περιοχή, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετέχουν σε έναν διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών.

"Τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κουρδιστάν είναι επίμονα. Είναι έργο περιθωριακών πολιτοφυλακών που αναπτύσσουν δράση στα εδάφη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης", δήλωσε ο Κουμπάντ Ταλαμπανί,

"Έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα αυτό με την κυβέρνηση. Της ζητήσαμε να παρέμβει για να εμποδίσει αυτές τις οργανώσεις να επιτίθενται στο Κουρδιστάν", τόνισε.

