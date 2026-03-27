Δύο κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έκαναν σήμερα αναστροφή αφού προσπάθησαν να εξέλθουν από τον Κόλπο μέσω του Στενού του Χορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία πλατφόρμας εντοπισμού πλοίων, παρά τις διαβεβαιώσεις από το Ιράν ότι κινεζικά πλοία μπορούν να διέλθουν από το στενό.

Η κινεζική εταιρία COSCO ανέφερε σε συμβουλευτικό σημείωμα προς πελάτες στις 25 Μαρτίου ότι επανέλαβε τις κρατήσεις για κοντέινερ γενικού φορτίου για μεταφορές από την Ασία προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

Τα CSCL Indian Ocean και CSCL Arctic Ocean, και τα δύο με σημαία Χονγκ Κονγκ, παρέμεναν στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα πλοία επιχείρησαν να διέλθουν μέσω του στενού στις 05:50 ώρα Ελλάδας σήμερα αλλά γύρισαν πίσω, δείχνει ανάλυση της πλατφόρμας δεδομένων Kpier.

Αν και αυτή είναι η πρώτη διέλευση που επιχειρείται από έναν μεγάλο ναυτιλιακό όμιλο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, το σημερινό συμβάν δείχνει πως «η ασφαλής διέλευση δεν μπορεί να διασφαλιστεί», δήλωσε η αναλύτρια του Kpier Ρεμπέκα Γκερντς.

Προχθές, Τετάρτη, 25 Μαρτίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε στο X πως το Ιράν «επέτρεψε τη διέλευση μέσω του Στενού του Χορμούζ για φιλικές χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, του Ιράκ και του Πακιστάν».

Τα δύο πλοία μετέδωσαν μηνύματα μέσω συστημάτων τους αυτόματης αναγνώρισης AIS όπου ανέφεραν ότι έχουν Κινέζους ιδιοκτήτες και πληρώματα, όπως ανέφερε η πλατφόρμαLSEG.

Η εδρεύουσα στη Σαγκάη μητρική εταιρία COSCO Shipping δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχολιασμό.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο και έχει απειλήσει και με άλλες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πλοία και 20.000 ναυτικοί να παραμένουνστον Κόλπο. Οι εξαγωγές ενέργειας περιλαμβανομένου αργού από τη Σαουδική Αραβία και υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ έχουν ουσιαστικά σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters