Τα πλήγματα που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 120 μουσεία και ιστορικά κτίρια στη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από σχεδόν ένα μήνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Τουλάχιστον 120 μουσεία, ιστορικά κτίρια και πολιτιστικοί τόποι σε διάφορες επαρχίες έχουν τεθεί απευθείας στο στόχαστρο και έχουν υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές», δήλωσε ο Αχμάντ Αλαβί, αξιωματούχος στο υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Τεχεράνη τον οποίο επικαλείται η δημόσια τηλεόραση.

Μεταξύ αυτών ανέφερε κυρίως το εμβληματικό παλάτι του Γκολεστάν στην Τεχεράνη, που είναι καταχωρημένο στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, καθώς και το παλάτι του Μαρμάρου, το μουσείο Τεϊμουρτάς και το παλάτι του Σανταμπάντ, που βρίσκονται επίσης στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το τελευταίο είναι ένα μεγάλο συγκρότημα που περιλαμβάνει ένα μεγάλο πάρκο με περίπτερα που κατασκευάστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και έγιναν μουσεία αφιερωμένα στην πολιτιστική ιστορία του Ιράν.

Εκτός από μουσεία, φιλοξενεί επίσης τις κατοικίες του Ιρανού προέδρου και του κυβερνήτη της επαρχίας, ενώ εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης και της δικαστικής εξουσίας βρίσκονται εκεί κοντά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εξαπολύοντας πλήγματα που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και πυροδότησαν έναν πόλεμο ο οποίος επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή.

Το Ιράν, μία χώρα με πολυχιλιετή ιστορία, διαθέτει σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, που διατηρείται εν πολλοίς από τον μαζικό τουρισμό.

Στα μέσα Μαρτίου, η Unesco είχε καταγράψει τέσσερις τοποθεσίες που υπέστησαν ζημιές από τις 29 της χώρας που έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς: το παλάτι του Γκολεστάν --μερικές φορές συγκρίνεται με τις Βερσαλλίες και είναι ένας από τους παλαιότερους τόπους της ιρανικής πρωτεύουσας--, το τέμενος Jameh του Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν), το παλάτι Chehel Sotoun, επίσης στο Ισφαχάν και οι προϊστορικοί χώροι της κοιλάδας του Χοραμαμπάντ (ανατολικά).

Πολλές κατοικίες επλήγησαν επίσης στην Μπουσέρ, παράλια πόλη στον Κόλπο, στην ιστορική συνοικία του λιμανιού Σιράφ, που μετρά πληθώρα κτιρίων ηλικίας 100 ή και 200 ετών.

Και στο Ισφαχάν, η πλατεία Naqsh-e-Jahan, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα και περιβάλλεται από τεμένη, ένα ανάκτορο και ένα ιστορικό παζάρι, υπέστη επίσης ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP