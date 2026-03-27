Ο φονικός βομβαρδισμός ενός ιρανικού σχολείου στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν ήταν ένας λάθος στοχοθέτησης αλλά μια «προμελετημένη» επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτίμησε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε μήνυμα μέσω βιντεοσύνδεσης που μεταδόθηκε στη Γενεύη.

Η επίθεση εναντίον του σχολείου αυτού «δεν ήταν ούτε ένα απλό 'συμβάν' ούτε 'λάθος υπολογισμού'. Οι αντιφατικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν στόχο να δικαιολογήσουν το έγκλημά τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να τις απαλλάξει από την ευθύνη τους», είπε ο Αραγτσί κάνοντας λόγο για μια «προμελετημένη» επίθεση του στρατού των ΗΠΑ στο μήνυμα αυτό που μεταδόθηκε στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Περισσότερα από 175 παιδιά και εκπαιδευτικοί σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την επίθεση αυτή «έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Κατά την ετήσια σύνοδό του στη Γενεύη, το Συμβούλιο πραγματοποιεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση για την ασφάλεια των παιδιών στη Μέση Ανατολή, μετά τον φονικό βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.

Η ιρανική κυβέρνηση κατηγορεί τον στρατό των ΗΠΑ ότι έπληξε το σχολικό συγκρότημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε στην αρχή κάθε ανάμιξη της χώρας του, προτού ανακαλέσει εν μέρει και πει ότι «θα αποδεχθεί» το αποτέλεσμα της έρευνας που έχει ξεκινήσει το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που πρόσκεινται στην έρευνα, ο πύραυλος που έπληξε το σχολείο εκτοξεύθηκε όντως από τον αμερικανικό στρατό έπειτα από λάθος στοχοθέτησης.

«Την ώρα που οι αμερικανοϊσραηλινοι επιτιθέμενοι λένε οι ίδιοι ότι κατέχουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και τα πιο ακριβή στρατιωτικά και πληροφοριακά συστήματα, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως η επίθεση εναντίον αυτού του σχολείου ήταν κάτι άλλο από μια συνειδητή και εκ προθέσεως ενέργεια», επέμεινε ο Ιρανός υπουργός.

«Η θηριωδία αυτή είναι αδικαιολόγητη, δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και δεν πρέπει να συναντήσει τη σιωπή και την αδιαφορία», είπε ακόμη.

Η σημερινή συζήτηση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία ζήτησαν το Ιράν, η Κούβα και η Κίνα, είναι η δεύτερη αυτής της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Προχθές, Τετάρτη, συζήτηση που είχε ζητήσει το Μπαχρέιν εκ μέρους έξι χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της Ιορδανίας αφορούσε αποκλειστικά τα ιρανικά πλήγματα εναντίον χωρών της περιοχής του Κόλπου και τις συνέπειές τους για τον άμαχο πληθυσμό.

Μετά τη συζήτηση αυτή, 47 μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν με συναίνεση απόφαση που καταδικάζει τις «απεχθείς επιθέσεις» του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών στον Κόλπο και καλεί να δοθούν γρήγορα «επανορθώσεις» για όλα τα θύματα αυτών των πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ