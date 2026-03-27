Σε νέα αύξηση τιμών στις συνδρομές της στις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Netflix, σε μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά του streaming. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη αναπροσαρμογή μέσα σε διάστημα περίπου δεκαπέντε μηνών.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι νέες τιμές τίθενται σε ισχύ άμεσα για τους νέους χρήστες, ενώ για τους υφιστάμενους συνδρομητές θα εφαρμοστούν σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, το πακέτο Standard με διαφημίσεις διαμορφώνεται στα 8,99 δολάρια, η απλή Standard συνδρομή αυξάνεται στα 19,99 δολάρια, ενώ το Premium πλάνο φτάνει πλέον τα 26,99 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων ανακατατάξεων στον κλάδο, όπως η μάχη για την εξαγορά της Warner Bros., η οποία κατέληξε τελικά στην Paramount. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη συγκυρία ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφαση για αύξηση των τιμών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το κατά πόσο οι αυξήσεις θα επεκταθούν και στην ευρωπαϊκή αγορά.