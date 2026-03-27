Η γνωστή Αμερικανίδα ερευνήτρια δημοσιογράφος Laura Loomer δημοσιοποίησε αποκλειστική είδηση, σύμφωνα με την οποία πηγή εντός της CIA της μετέφερε ότι η υπηρεσία κατέχει συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία για τουρκική κρατική χρηματοδότηση podcasters με στόχο την αποδυνάμωση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Loomer, η τουρκική κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «έχει κατευθύνει συγκεκριμένες δαπάνες» για την ενίσχυση τουλάχιστον μίας γυναίκας podcaster και ενός άνδρα podcaster, με σαφή εντολή να υπονομεύουν την ατζέντα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η ίδια προσθέτει ότι η Τουρκία αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας παγκοσμίως.





SCOOP:



CIA source tells me the CIA has hard evidence that Turkey, and more specifically the Erdogan @RTErdogan administration, has specifically directed spending for podcasters to undermine the Trump administration’s Middle East agenda.



The CIA has evidence of this Turkish… — Laura Loomer (@LauraLoomer) March 24, 2026

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από την αμερικανική κυβέρνηση, το State Department, την CIA ή την τουρκική πλευρά.

Η είδηση προκάλεσε ήδη έντονη συζήτηση, ιδίως εν μέσω των ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας και της στρατηγικής προτεραιότητας που δίνει η δεύτερη θητεία Τραμπ στην αντιμετώπιση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και των συνδεδεμένων με αυτήν δικτύων.



Με αφορμή την ανάρτηση ήδη Τούρκοι ερευνητές κάνουν λόγι για μεταστροφή του κινήματος MAGA σε αντι-τουρκικό.





The claim is vacuous and not worth a response, but it's notable that MAGA is turning anti-Turkey, as I long thought it would. https://t.co/tlXDE6JP2J — Selim Koru (@SelimKoru) March 25, 2026

Η Laura Loomer είναι γνωστή για τις ερευνητικές της αποκαλύψεις σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για την πολωτική φυσιογνωμία της στο αμερικανικό δημοσιογραφικό τοπίο.