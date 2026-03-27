Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι διεξήγαγε εκτεταμένα πλήγματα στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ενώ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

"Ο στρατός ολοκλήρωσε πριν από λίγο σειρά πληγμάτων σε μεγάλη κλίμακα που είχαν στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης", σημείωσε σε σύντομο ανακοινωθέν του, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Μερικές ώρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι "έθεσε στο στόχαστρο σημεία και υποδομές" που χρησιμοποιούνται από το Ιράν "για την παραγωγή όπλων, κυρίως βαλλιστικών πυραύλων".

Επίσης ανακοίνωσε ότι "έπληξε διάφορους στόχους που συνδέονται με μέσα ισχύος πυρός του καθεστώτος" στο δυτικό τμήμα του Ιράν, μεταξύ των οποίων "εκτοξευτές πυραύλων και σημεία αποθήκευσης πυραύλων, που συνιστούσαν απειλή" για το Ισραήλ.

Πριν από λίγο ανακοίνωσε εξάλλου ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Παράλληλα το βασικό εμπορικό λιμάνι του Κουβέιτ μπήκε στο στόχαστρο σήμερα το ξημέρωμα επίθεσης "εχθρικών" μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), ανακοίνωσαν οι αρχές λιμένων του Κουβέιτ.

Η επίθεση στο λιμάνι του Σουουαΐχ προκάλεσε υλικές ζημιές, αλλά όχι θύματα, διευκρίνισαν οι αρχές σε ανάρτησή τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στο μεταξύ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο drones στο Ριάντ και ανατολικές περιοχές της χώρας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου σε πόλεμο που ξεκίνησε με κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον στόχων στο Ισραήλ και σε χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ