Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε την Πέμπτη μια νέα pixelated εικόνα στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από προηγούμενες αναρτήσεις το βράδυ της Τετάρτης.

Η εικόνα προκάλεσε εκ νέου απορία στους χρήστες, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι θυμίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.





Ο αναπληρωτής βοηθός του προέδρου και αναπληρωτής διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Κέιλαν Ντορ, αντέδρασε στην ανάρτηση στο X με ένα emoji ματιού και ένα ακόμη emoji που μοιάζει με μωβ τέρας ή εξωγήινο.

Ο λογαριασμός Homeland Dems στο X απάντησε στην εικόνα με μια άλλη pixelated εικόνα.



Η εικόνα αναρτήθηκε επίσης στο Instagram και μέχρι τις 4:28 μ.μ. είχε πάνω από 18.000 «likes» και περισσότερα από 2.700 σχόλια.

Ούτε οι αναρτήσεις της Τετάρτης το βράδυ ούτε της Πέμπτης περιλάμβαναν κάποιο πλαίσιο ή εξήγηση, ενώ δεν είναι σαφές αν δημοσιεύτηκαν σκόπιμα.

Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε αρχικά δύο σύντομα, ανεξήγητα βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς του στο X και το Instagram το βράδυ της Τετάρτης, διαγράφοντας αργότερα το πρώτο και αφήνοντας το δεύτερο, σε στυλ glitch, διαθέσιμο.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε μετά τις 9 μ.μ. την Τετάρτη, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει: «Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» και μια άλλη φωνή να απαντά εν μέρει: «Ναι». Η κάμερα είναι στραμμένη προς το πάτωμα, φαίνονται παπούτσια, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «sound on».

Σε επόμενη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, δημοσιεύθηκε ένα ακόμη βίντεο με στατικό στην οθόνη και ήχους που μοιάζουν με ειδοποιήσεις μηνυμάτων. Η λεζάντα περιλαμβάνει emoji τηλεφώνου και ηχείου.



Λίγο αργότερα δημοσιεύτηκαν και άλλες φωτογραφίες pixelated.





