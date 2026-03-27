Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε την Πέμπτη μια νέα pixelated εικόνα στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από προηγούμενες αναρτήσεις το βράδυ της Τετάρτης.
Η εικόνα προκάλεσε εκ νέου απορία στους χρήστες, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι θυμίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
March 26, 2026
Ο αναπληρωτής βοηθός του προέδρου και αναπληρωτής διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Κέιλαν Ντορ, αντέδρασε στην ανάρτηση στο X με ένα emoji ματιού και ένα ακόμη emoji που μοιάζει με μωβ τέρας ή εξωγήινο.
Ο λογαριασμός Homeland Dems στο X απάντησε στην εικόνα με μια άλλη pixelated εικόνα.
Η εικόνα αναρτήθηκε επίσης στο Instagram και μέχρι τις 4:28 μ.μ. είχε πάνω από 18.000 «likes» και περισσότερα από 2.700 σχόλια.
Ούτε οι αναρτήσεις της Τετάρτης το βράδυ ούτε της Πέμπτης περιλάμβαναν κάποιο πλαίσιο ή εξήγηση, ενώ δεν είναι σαφές αν δημοσιεύτηκαν σκόπιμα.
Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε αρχικά δύο σύντομα, ανεξήγητα βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς του στο X και το Instagram το βράδυ της Τετάρτης, διαγράφοντας αργότερα το πρώτο και αφήνοντας το δεύτερο, σε στυλ glitch, διαθέσιμο.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε μετά τις 9 μ.μ. την Τετάρτη, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει: «Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» και μια άλλη φωνή να απαντά εν μέρει: «Ναι». Η κάμερα είναι στραμμένη προς το πάτωμα, φαίνονται παπούτσια, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «sound on».
Σε επόμενη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, δημοσιεύθηκε ένα ακόμη βίντεο με στατικό στην οθόνη και ήχους που μοιάζουν με ειδοποιήσεις μηνυμάτων. Η λεζάντα περιλαμβάνει emoji τηλεφώνου και ηχείου.
Λίγο αργότερα δημοσιεύτηκαν και άλλες φωτογραφίες pixelated.
March 27, 2026
