Την «βαθιά ανησυχία» της εξέφρασε η Άγκυρα για επίθεση στο πετρελαιοφόρο «Αλτούρα», με σημαία Σιέρα Λεόνε και τουρκική εκμετάλλευση, στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, τα 27 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η επίθεση σημειώθηκε εντός της τουρκικής ΑΟΖ και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποιώντας για κινδύνους στη ναυσιπλοΐα και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ