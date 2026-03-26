Ένα νέο, αμφιλεγόμενο εύρημα έρχεται να ταράξει τα νερά της αιγυπτιολογίας, καθώς ερευνητές υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχει μια δεύτερη Σφίγγα θαμμένη κάτω από την άμμο στο οροπέδιο της Γκίζας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η θεωρία βασίζεται σε συνδυασμό αρχαίων απεικονίσεων και σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων.

Το «μήνυμα» της Στήλης των Ονείρων

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η λεγόμενη «Στήλη των Ονείρων», που βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια της Μεγάλης Σφίγγας και χρονολογείται περίπου στο 1400 π.Χ., φαίνεται να απεικονίζει δύο μορφές Σφίγγας.

Η στήλη κατασκευάστηκε από τον φαραώ Θούθμωση Δ΄ και, σύμφωνα με την παράδοση, αφηγείται ένα όνειρο στο οποίο η Σφίγγα του υποσχέθηκε τον θρόνο με αντάλλαγμα την αποκατάστασή της. Αν και θεωρείται πολιτική και θρησκευτική προπαγάνδα της εποχής, κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι ίσως περιέχει πραγματικές πληροφορίες για τη διάταξη των μνημείων.





Δορυφορικά δεδομένα και «γεωμετρική συμμετρία»

Ο Ιταλός ερευνητής Φιλίππο Μπιόντι παρουσίασε το 2025 νέα στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «100% γεωμετρική συσχέτιση» μεταξύ των πυραμίδων και της θέσης της Σφίγγας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν χαραχθούν γραμμές από τις πυραμίδες προς τη γνωστή Σφίγγα και αυτές αντικατοπτριστούν συμμετρικά, οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εκεί όπου οι μετρήσεις δείχνουν την πιθανή ύπαρξη δεύτερης δομής.





Τι έδειξαν οι σαρώσεις

Με τη χρήση δορυφορικού ραντάρ που ανιχνεύει μικροδονήσεις του εδάφους, η ομάδα ισχυρίζεται ότι εντόπισε:

Κατακόρυφους άξονες, υπόγειους διαδρόμους και δομές παρόμοιες με αυτές κάτω από τη Μεγάλη Σφίγγα

Οι ενδείξεις αυτές εντοπίζονται κάτω από έναν λόφο σκληρυμένης άμμου, ύψους περίπου 30–55 μέτρων.





Ένα τεράστιο υπόγειο σύστημα;

Ο Μπιόντι υποστηρίζει επίσης ότι τα ευρήματα ίσως αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου υπόγειου συγκροτήματος κάτω από ολόκληρο το οροπέδιο της Γκίζας.

«Κάτω από τη Γκίζα υπάρχει κάτι τεράστιο», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός εκτεταμένου δικτύου κατασκευών.





Αντιδράσεις και σκεπτικισμός

Η θεωρία δεν είναι καινούργια. Ο Αιγυπτιολόγος Μπασάμ Ελ Σαμάα είχε προτείνει εδώ και χρόνια την ύπαρξη δεύτερης Σφίγγας, βασιζόμενος σε αρχαίες αναφορές.

Ωστόσο, ο πρώην Υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Ζάχι Χαουάς έχει απορρίψει κατηγορηματικά τέτοιους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι η περιοχή έχει ερευνηθεί εκτενώς χωρίς σχετικά ευρήματα.





Επόμενα βήματα

Όπως αναφέρει η Daily Mail, παρά τις εντυπωσιακές ενδείξεις, οι ίδιοι οι ερευνητές παραδέχονται ότι απαιτείται επιτόπια έρευνα για επιβεβαίωση.

Η ομάδα έχει ήδη ετοιμάσει πρόταση προς τις αιγυπτιακές αρχές για ανασκαφές, ενώ υποστηρίζει ότι υπάρχουν πιθανά σημεία εισόδου και φραγμένοι άξονες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν βαθύτερα στο υπέδαφος.



Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη ουρά σε αεροδρόμιο- Σε... σάντουιτς, όχι ελέγχους ασφαλείας