Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται για άλλη μια φορά η Μέση Ανατολή, καθώς παραμένουν ασαφή τα μηνύματα που στέλνουν οι εμπλεκόμενες πλευρές για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ότι το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι καθόλου όμορφο!».

Το Ιράν έχει απορρίψει δημοσίως το σχέδιο του Τραμπ και επιμένει ότι οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν μόνο με δικούς του όρους, αν και ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει, σε ιδιωτικό επίπεδο, να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του διευκολύνει παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μεταξύ άλλων μεταφέροντας την αμερικανική πρόταση 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα του. Ωστόσο, Πακιστανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να εικάσουν την έκβαση των προσπαθειών για συνομιλίες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αντικρουόμενων μηνυμάτων για ενδεχόμενη διπλωματική πρόοδο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πλήξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ιρανικής πολεμικής βιομηχανίας εντός της εβδομάδας. Η εντολή αντανακλά την ανησυχία του Ισραήλ ότι ο Τραμπ ενδέχεται να τερματίσει τον πόλεμο πριν επιτευχθούν οι βασικοί του στόχοι, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

