Το Πακιστάν επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιούνται έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε ότι διεξάγονται έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, χρησιμοποιώντας την Ισλαμαμπάντ ως διαμεσολαβητή.

Ο Νταρ, ο οποίος είναι επίσης Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε τις εικασίες για «ειρηνευτικές συνομιλίες» ως «περιττές», προσθέτοντας πως «στην πραγματικότητα, οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν πραγματοποιούνται μέσω μηνυμάτων που μεταφέρονται από το Πακιστάν».

Το Ιράν εμμένει στην θέση ότι δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, παρότι επιβεβαιώνει ότι εξετάζει αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός η οποία τού διαβιβάστηκε, μέσω Πακιστάν.

Η θέση αυτή επαναλήφθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, και άλλους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι απορρίπτουν την αμερικανική θέση περί ενεργού διαλόγου και παρουσιάζουν τη συζήτηση ως μονομερή αμερικανική προσπάθεια πίεσης και διαχείρισης της κρίσης.