Την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της απόφασης του ΝΑΤΟ για τερματισμό της αποστολής στη χώρα.

Η Άγκυρα παρουσιάζει την κίνηση ως μέρος της διεθνούς συνεργασίας και όχι ως μονομερή απόφαση. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, αναφέρει ότι «οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζουν να συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης και στη διατήρηση της σταθερότητας σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, στο πλαίσιο των διεθνών αποστολών και των διμερών σχέσεων. Με βάση τις εξελίξεις που σημειώθηκαν πρόσφατα στην περιοχή μας, αποφασίστηκε από τα όργανα του ΝΑΤΟ η απόσυρση της ‘Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ’».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, η εκκένωση του προσωπικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεών μας που υπηρετούσε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης που εκπονήθηκε από το ΝΑΤΟ, η χώρα μας παρείχε επίσης υποστήριξη στις δραστηριότητες εκκένωσης του προσωπικού των Συμμαχικών χωρών».

Αμυντικά προγράμματα και Eurofighter

Η ενημέρωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΑΜ περιλαμβάνει και αναφορές σε εξοπλιστικά προγράμματα, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται, υπεγράφη συμφωνία τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης με το Ηνωμένο Βασίλειο για το πρόγραμμα Eurofighter Typhoon.

«Χθες στο Λονδίνο, υπεγράφη σύμβαση τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη συντήρηση και λειτουργία αεροσκαφών στο πλαίσιο του έργου Eurofighter Typhoon από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Γιασάρ Γκιουλέρ, και τον υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Τζον Χίλι.

Η σύμβαση καλύπτει την εκπαίδευση πιλότων και εκπαιδευτών πιλότων, τεχνικών συντήρησης αεροσκαφών, διαχειριστών ηλεκτρονικού πολέμου και συστημάτων, καθώς και ανταλλακτικά, προσομοιωτές, εξοπλισμό δοκιμών και συσκευές επίγειας υποστήριξης.

Ο κατασκευαστής θα παρέχει επίσης υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του αεροσκάφους», διευκρινίζεται.