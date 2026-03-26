Το ένα τρίτο των διαδικτυακών εμπόρων λιανικών πωλήσεων εξαπατούν κατά τη διάρκεια των προωθητικών εμπορικών εκστρατειών της "Black Friday", κατήγγειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από ελέγχους που διεξήγαγαν αρχές προστασίας καταναλωτών σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι αρχές σε περίπου 20 ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, έκαναν ελέγχους σε περισσότερους από 300 διαδικτυακούς εμπόρους κατά τη διάρκεια της "Black Friday" και της "Cyber ​​Monday", δύο συνεχόμενες ημέρες μεγάλων εκπτώσεων που γίνονται στα τέλη Νοεμβρίου.

Το 30% των εμπόρων λιανικού εμπορίου εμφάνισε παραπλανητικές εκπτώσεις, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι οι έμποροι δεν μπορούν να αυξάνουν τεχνητά τις τιμές των προϊόντων τους λίγο πριν τα πουλήσουν.

Οι Βρυξέλλες κατήγγειλαν επίσης τεχνικές διαδικτυακών πωλήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να επηρεάσουν τους καταναλωτές.

Το 36% των εμπόρων που ελέγχθηκε προσπάθησε να προσθέσει επιπλέον προϊόντα στα καλάθια αγορών των καταναλωτών, ορισμένες φορές χωρίς να ζητήσουν ρητά τη συγκατάθεσή τους. Το 18% χρησιμοποίησε τεχνικές πωλήσεων υψηλής πίεσης, όπως ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν είχε σχεδόν εξαντληθεί ή η εμφάνιση ενός χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης για να παροτρύνει στην αγορά.

Επίσης το 10% πρόσθεσε επιπλέον χρεώσεις με καθυστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, όπως τέλη αποστολής ή υπηρεσιών.

Προσθήκες που γίνονται χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή, όπως παραπλανητική αναγραφή τιμών, ψευδείς ισχυρισμοί ότι ένα προϊόν θα εξαντληθεί σύντομα ή η απόκρυψη πρόσθετων χρεώσεων μέχρι το τέλος της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς αποτελούν παράνομες πρακτικές βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας καταναλωτών, υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά από αυτόν τον έλεγχο, οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών μπορούν να λάβουν μέτρα κατά των εμπλεκομένων εταιρειών.

Πηγή: ΑΠΕ