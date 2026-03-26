Το Πεντάγωνο εξετάζει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

Μια δραματική στρατιωτική κλιμάκωση θα γίνει πιο πιθανή αν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες και, ειδικότερα, αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι μια συντριπτική επίδειξη δύναμης για τον τερματισμό των συγκρούσεων θα δημιουργούσε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή απλά θα έδινε στον Ντόναλντ Τραμπ κάτι να επιδείξει και να κηρύξει νίκη. Το Ιράν έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, και πολλά από τα σενάρια που συζητούνται, θα διακινδύνευαν να παρατείνουν και να εντείνουν τη σύγκρουση αντί να την οδηγήσουν σε ένα τέλος της σύγκρουσης.

Τα τέσσερα σενάρια

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησαν στο Axios, αξιωματούχοι και πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις εσωτερικές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερις κύριες επιλογές «τελικού χτυπήματος» από τις οποίες θα μπορούσε να επιλέξει ο Τραμπ:

-Η εισβολή ή ο αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν

-Η εισβολή στο νησί Λαράκ, ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ. Σε αυτό το στρατηγικό προγεφύρωμα βρίσκονται ιρανικά οχυρά, σκάφη επίθεσης ικανά να ανατινάξουν φορτηγά πλοία, καθώς και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στα Στενά

-Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών και ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται και από τα ΗΑΕ

-Αποκλεισμός ή κατάληψη πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενών του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης καταρτίσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την κατάσχεση του υψηλής εμπλουτισμένης ουρανίου που είναι θαμμένο εντός των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, το Axios εξηγεί ότι, αντί να διεξάγουν μια τόσο περίπλοκη και επικίνδυνη επιχείρηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πρόσβαση στο υλικό.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε κάποιο από αυτά τα σενάρια, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζουν τυχόν χερσαίες επιχειρήσεις ως «υποθετικές».

Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει την κατάσταση, εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποφέρουν σύντομα απτά αποτελέσματα. Ο Τραμπ θα μπορούσε αρχικά να υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, για κάτι τέτοιο όμως η Τεχεράνη έχει απειλήσει με μαζική αντίποινα σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποίησε το Ιράν την Τετάρτη ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει «σκληρότερα από ποτέ» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. «Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος εκτίμηση… οποιαδήποτε βία από εδώ και πέρα θα οφείλεται στο γεγονός ότι το ιρανικό καθεστώς… αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε η Λέβιτ.

Την ίδια ώρα, περισσότερες ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων αρκετές μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδες στρατιώτες, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Μια εκστρατευτική μονάδα των Πεζοναυτών θα φτάσει αυτή την εβδομάδα, ενώ μια άλλη βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης. Το διοικητικό στοιχείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή μαζί με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

«Το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις είναι η επιφυλακτικότητα του Ιράν»

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται την πρωτοβουλία του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και την θεωρούν τέχνασμα για την εκδήλωση αιφνιδιαστικών επιθέσεων. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έγραψε στο X την Τετάρτη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας χώρας της περιοχής, ετοιμάζουν επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά του Ιράν».

Ο Γκαλιμπάφ πιθανότατα αναφερόταν στα ΗΑΕ και στις διεκδικήσεις τους για το Αμπού Μούσα.

«Όλες οι κινήσεις του εχθρού βρίσκονται υπό την επιτήρηση των ενόπλων δυνάμεών μας. Εάν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, όλες οι ζωτικές υποδομές αυτής της χώρας της περιοχής θα αποτελέσουν στόχο αμείωτων επιθέσεων χωρίς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Μια πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ανέφερε ότι το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία εξακολουθούν να προσπαθούν να οργανώσουν μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πηγή ανέφερε ότι, ενώ το Ιράν απέρριψε τον αρχικό κατάλογο απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεν απέκλεισε εντελώς τις διαπραγματεύσεις. «Το πρόβλημα όμως είναι η δυσπιστία. Οι διοικητές του IRGC είναι πολύ επιφυλακτικοί», δήλωσε η πηγή, αναφερόμενη στην ισχυρή ιρανική στρατιωτική δύναμη. «Ωστόσο, οι μεσολαβητές δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια».

Πηγή: ΕΡΤ