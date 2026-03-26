Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι, διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του σε στοχευμένο χτύπημα του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης αλλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια χτυπήματος από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στο Μπαντάρ Αμπάς.

 

 

 