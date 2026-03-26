Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο έγινε δεκτός από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην απομονωμένη χώρα, ανέφερε την Πέμπτη (26/3) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA. Μια τελετή υποδοχής για τον Λουκασένκο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην πλατεία Κιμ Ιλ-σουνγκ, όπου ο Κιμ Γιονγκ Ουν «υποδέχτηκε» τον ηγέτη της Λευκορωσίας με χαρά.

Σύμφωνα με το KCNA, ο Λουκασένκο επισκέφθηκε το Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν, όπου είναι θαμμένα τα ταριχευμένα σώματα του πατέρα και του παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν, για να αποτίσει φόρο τιμής, περιτριγυρισμένος από ανώτερους Βορειοκορεάτες αξιωματούχους. Κατέθεσε ένα μπουκέτο λουλούδια εκ μέρους του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με την Le Figaro.

Και οι δύο χώρες υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις, έχουν στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και κατηγορούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν υποστηρίξει τη Μόσχα στον πόλεμό της στην Ουκρανία: Η Πιονγιάνγκ έχει αναπτύξει χερσαία στρατεύματα και όπλα, και το Μινσκ έχει χρησιμεύσει ως ορμητήριο για μια ρωσική εισβολή το 2022.

Οι νοτιοκορεατικές και οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει χιλιάδες στρατεύματα στη Ρωσία, κυρίως στην περιοχή Κουρσκ, μαζί με βλήματα πυροβολικού, πυραύλους και πυραυλικά συστήματα.

Η Βόρεια Κορέα υπόκειται σε αυστηρές δυτικές κυρώσεις, κυρίως λόγω του προγράμματος πυρηνικών όπλων και των δραστηριοτήτων βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και λόγω της υποστήριξής της στον πόλεμο υπό ρωσική ηγεσία κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΕΡΤ