Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν στο Άμπου Ντάμπι την 27η μέρα του πολέμου μετά από περιστατικό αναχαίτισης πυραύλων. Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες αφότου οι αρχές δήλωσαν ότι η αεράμυνά τους αναχαίτιζε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν επίσης ζημιές στο σημείο που κατέπεσαν τα θραύσματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι.

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και ολόκληρη η περιοχή στη Μέση Ανατολή βυθίστηκε στο χάος. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, αναφέρθηκαν πολλά περιστατικά επίθεσης με drones το πρωί της Πέμπτης. Η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν με επιτυχία τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.