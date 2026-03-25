Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε ανάρτησή του στο Χ υπερασπίζεται με έμφαση την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανεξάρτητη, στρατηγική και προσανατολισμένη στα συμφέροντα του τουρκικού έθνους»

.Στην ανάρτησή του, ο κ. Φιντάν τονίζει ότι «υπό την ισχυρή και αποφασιστική ηγεσία του Αξιότιμου Προέδρου μας, η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε παράγοντα του οποίου η φωνή ακούγεται, το βάρος γίνεται αισθητό και επηρεάζει τις ισορροπίες».

Προσθέτει ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική «δεν διαμορφώνεται από καθημερινές αντανακλάσεις, αλλά από ανεξάρτητη βούληση που θέτει στο κέντρο τα συμφέροντα του έθνους μας, με κρατική σοφία και στρατηγική προνοητικότητα».

Ο υπουργός Εξωτερικών απορρίπτει κατηγορηματικά τις επικρίσεις κατά της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντάς τες «προϊόν κακής πρόθεσης και ανεύθυνων νοοτροπιών που δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στο έθνος μας».

Σημειώνει ότι «η αγνόηση των βημάτων που κάνουμε με την ευθύνη της διακυβέρνησης του κράτους και η διαστρέβλωση των δηλώσεών μας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές κρίσεις, ο κ. Φιντάν υπογραμμίζει ότι η Τουρκία «προσεγγίζει με ψυχραιμία τις κρίσεις στην περιοχή μας και αναλαμβάνει ευθύνη για την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία είναι μια χώρα που πάντα μπορεί να λέει ξεκάθαρα σε όλα τα μέρη αυτό που θεωρεί σωστό».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι «οι κατηγορίες που απομακρύνονται από την αλήθεια, όπως σήμερα, κουράζουν μόνο όποιον τις εκφωνεί και δεν μπορούν να επισκιάσουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία με ειλικρίνεια».



