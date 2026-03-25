Σημαντικό βήμα στη διαδικασία ενίσχυσης της Πολεμικής της Αεροπορίας πραγματοποιεί η Τουρκία, μετά την υπογραφή υλικοτεχνικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο Βρετανός ομόλογός του, Τζον Χίλι, υπέγραψαν σήμερα, στις 25 Μαρτίου στο Λονδίνο συμφωνία που αφορά την τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών. Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα προμήθειας 20 μαχητικών Eurofighter Typhoon από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η βασική σύμβαση για την αγορά των αεροσκαφών, καθώς και του σχετικού εξοπλισμού και πυρομαχικών, είχε ήδη υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2025.

Η συμφωνία είχε προαναγγελθεί κατά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, στην Τουρκία στις 27 Οκτωβρίου, όπου, παρουσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ανακοινωθεί η πρόθεση πώλησης των 20 μαχητικών αεροσκαφών.

Η στροφή της Άγκυρας προς τα Eurofighter συνδέεται και με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς τα υφιστάμενα F-16 Fighting Falcon αναμένεται να αποσυρθούν σταδιακά από τη δεκαετία του 2030. Παράλληλα, μετά την κρίση με τα F-35 Lightning II, η Άγκυρα είχε αρχικά επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό του στόλου των F-16 μέσω συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, το σχέδιο αυτό ανεστάλη τον Νοέμβριο του 2024, οδηγώντας την Τουρκία στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών.