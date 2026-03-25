Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή λόγω των πληγμάτων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον υποδομών τους.

Μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, από τα οποία ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη στοχοθετεί σε αντίποινα με drones και πυραύλους υποδομές στις χώρες του Κόλπου.

«Βλέπουμε μια υπαρξιακή απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια. Αυτή η επιθετική προσέγγιση υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία», δήλωσε ο πρέσβης του Κουβέιτ Νάσερ Αμπντουλάχ Χ. Μ. Αλχάγεν απευθυνόμενος στο Συμβούλιο.

Άλλα κράτη του Κόλπου καταδίκασαν επίσης τις ενέργειες του Ιράν, οι οποίες, όπως είπαν, σχεδιάστηκαν για να σπείρουν τον τρόμο.

Οι 47 χώρες- μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ψηφίσουν επί πρότασης που καταδικάζει τα πλήγματα του Ιράν και η οποία ζητεί από την Τεχεράνη να καταβάλει αποζημιώσεις και από τον Ύπατο Αρμοστή να παρακολουθεί την κατάσταση.

Το Ιράν υπεραμύνθηκε των ενεργειών του σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 1.500 άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στη χώρα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πολεμάμε εξ ονόματος όλων σας εναντίον ενός εχθρού ο οποίος, αν δεν περιοριστεί σήμερα, δεν θα μπορεί να περιοριστεί αύριο», τόνισε ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αλί Μπαχρεϊνί αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ προέτρεψε τα κράτη να τερματίσουν τη σύγκρουση στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη.

«Η σύγκρουση αυτή έχει την πρωτοφανή δύναμη να παγιδεύσει χώρες πέρα από τα σύνορα και σε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Τουρκ.

«Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών πρέπει να τερματιστούν. Αν γίνονται σκόπιμα, τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου», προειδοποίησε ο ίδιος.

Επίθεση στο σχολείο θηλέων στο Ιράν

Στο μεταξύ το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή εκτάκτως με θέμα την ασφάλεια των παιδιών στη σύρραξη τη Μέση Ανατολή μετά τον φονικό βομβαρδισμό σχολείου θηλέων στο Ιράν στην αρχή του πολέμου.

Το αίτημα για την έκτακτη αυτή συνεδρίαση κατέθεσαν το Ιράν, η Κίνα και η Κούβα και θα έχει θέμα «την προστασία παιδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις διεθνείς ένοπλες συρράξεις».

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, βομβαρδισμός στις 28 Φεβρουαρίου είχε στόχο ένα σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 150 άνθρωποι. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι βομβάρδισαν το σχολείο αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε αρχικά να επιρρίψει την ευθύνη στην Τεχεράνη, προτού υποχωρήσει εν μέρει, ενώ το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το πλήγμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που πρόσκεινται στην έρευνα, ο πύραυλος που έπληξε το σχολείο εκτοξεύθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ