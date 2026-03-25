Το διπλωματικό θρίλερ γύρω από τις φερόμενες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει –για ακόμη μία φορά– τους Ιρανούς συνομιλητές του. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις, την ώρα που οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των The New York Times και του Reuters, η αμερικανική πλευρά φέρεται να έχει διαβιβάσει στο Ιράν, μέσω Πακιστάν, σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα τη δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, καθώς και τη διατήρηση ανοικτού του Στενό του Ορμούζ ως «ελεύθερης θαλάσσιας ζώνης».

Το Πακιστάν εμφανίζεται να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή. Ωστόσο, ο Ιρανός πρέσβης στο Ισλαμαμπάντ, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σημειώνοντας πάντως ότι «φιλικές χώρες» επιχειρούν να δημιουργήσουν συνθήκες για διάλογο.

Παράλληλα, δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η πρόταση των 15 σημείων έχει επιδοθεί στην ιρανική πλευρά, στον απόηχο δηλώσεων του Τραμπ ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος μάλιστα προκάλεσε νέα αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει ήδη αποδεχθεί βασική απαίτηση της Ουάσιγκτον για αποσυναρμολόγηση του πυρηνικού του προγράμματος, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά προτείνει εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών, προκειμένου να δοθεί χρόνος και στις δύο πλευρές να εξετάσουν το σχέδιο. Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης αινιγματικά σε ένα «πολύ σημαντικό δώρο» από το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά με τον ενεργειακό τομέα, και συγκεκριμένα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», κάνοντας λόγο για στρατηγική αποτυχία. Αντίστοιχα, εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για διπροσωπία, υποστηρίζοντας ότι είχαν συμφωνηθεί συναντήσεις που τελικά κατέληξαν σε στρατιωτικές συγκρούσεις.

Στο παρασκήνιο, Αιγύπτιος αξιωματούχος παρομοίασε την πρόταση των 15 σημείων με το σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται μακροχρόνιες και επίπονες διαπραγματεύσεις μέχρι να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τη διπλωματική οδό να χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και αντικρουόμενες δηλώσεις.

Διαβάστε επίσης: Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: «Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους»