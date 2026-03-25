Το Ιράν αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τα κίνητρα των ΗΠΑ καθώς εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν αξιωματούχοι στη Jerusalem Post.

Ο σκεπτικισμός του Ιράν είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει πλέον εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις. Η Ουάσιγκτον έχει προσπαθήσει να διαβεβαιώσει την Τεχεράνη ότι «δεν πρόκειται για τέχνασμα, αλλά για πραγματικές διαπραγματεύσεις».

Το Ιράν εκφράζει αυξανόμενες ανησυχίες ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αποτελούν αμερικανικό τέχνασμα και όχι μια γνήσια προσπάθεια επίτευξης μιας ουσιαστικής συμφωνίας, ανέφεραν oι αξιωματούχοι.

«Δύο φορές καθίσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, δύο φορές προγραμματίσαμε άλλη μια συνάντηση -και αντί για συνάντηση, πήραμε πόλεμο. Μας είπατε ψέματα», ανέφερε ένα ιρανικό μήνυμα που διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες και μίλησε στη Jerusalem Post.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν διαπραγματεύεται σοβαρά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται να ενδιαφέρεται για την επίτευξη συμφωνίας.

«Το Ιράν μιλάει λογικά. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, αλλά νομίζω ότι ίσως καταφέρουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ποια είναι η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για το Ιράν

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει υποβάλει στην Τεχεράνη μια πρόταση 15 σημείων και αναμένει απάντηση. Το σχέδιο περιλαμβάνει την πλήρη κατάργηση του πυρηνικού του προγράμματος του Ιράν, την πλήρη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου και περιορισμούς στην εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων, ώστε να χρησιμοποιούνται «αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς».

Ζητά επίσης τον τερματισμό της ιρανικής υποστήριξης προς ομάδες - αντιπροσώπους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων.

Ταυτόχρονα, το Ιράν έχει υποβάλει τα δικά του αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τον πόλεμο, εγγυήσεων κατά μελλοντικών επιθέσεων, το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο και της παύσης των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μαζί με ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους, εκτιμούν ότι, δεδομένων των τρεχουσών θέσεων και των δύο πλευρών, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας παραμένουν χαμηλές.

