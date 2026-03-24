Ασάφεια επικρατεί γύρω από τις ροές φυσικού αερίου από το Ιράν προς την Τουρκία, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέρει ότι η Τεχεράνη διέκοψε τις εξαγωγές έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα South Pars στις 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, η διακοπή σχετίζεται με τις ζημιές στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο. Το Ιράν αποτελεί σημαντικό προμηθευτή για την Τουρκία, καλύπτοντας περίπου το 13%-14% των εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας.

Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα» και ότι οι ροές φυσικού αερίου από το Ιράν συνεχίζονται κανονικά. Όπως ανέφερε, οι αποθήκες φυσικού αερίου της χώρας είναι γεμάτες κατά 71% και δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας.

Οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις αναδεικνύουν την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τις ενεργειακές ροές, σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Το πλήγμα του Ισραήλ στο South Pars – το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου παγκοσμίως – προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με το Ιράν να απαντά πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ, που παράγει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η κλιμάκωση οδήγησε σε έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο, πριν παρουσιάσουν μερική αποκλιμάκωση.

Παρά τη σημασία του ιρανικού αερίου, η Τουρκία εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες της κυρίως από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ διαθέτει και αποθέματα που λειτουργούν ως «μαξιλάρι» σε περίπτωση διαταραχών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε ότι η οικονομία της χώρας παραμένει ανθεκτική απέναντι στις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις διεθνείς ανατιμήσεις στην ενέργεια.