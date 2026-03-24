Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, αφενός λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και αφετέρου λόγω της αποδοκιμασίας του πολέμου που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, έδειξε ότι το 36% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στη προεδρία των ΗΠΑ, ποσοστό μειωμένο κατά τέσσερις μονάδες σε σύγκριση με δημοσκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας (40%).

Η άποψη αρκετών πολιτών για τον Τραμπ άλλαξε προς το χειρότερο αναφορικά με τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Μόλις το 25% των ερωτηθέντων ενέκρινε τους χειρισμούς Τραμπ για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης, ένα ζήτημα που βρισκόταν στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ένας στους πέντε δήλωσε ότι δεν εγκρίνει συνολικά το έργο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, άποψη που εξέφραζε ένας στους επτά την προηγούμενη εβδομάδα. Το ποσοστό που εκφράζει δυσαρέσκεια σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους διαβίωσης αυξήθηκε στο 34% από 27% την προηγούμενη εβδομάδα.

Η δημοτικότητα του Τραμπ κυμαινόταν γύρω στο 47% τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και διατηρήθηκε μετά το καλοκαίρι γύρω στο 40%.

Βαριά η σκιά του πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτέλεσε σημείο καμπής για έναν πρόεδρο που είχε υποσχεθεί πως θα απέφευγε «ανόητους πολέμους». Η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε ότι το 35% των Αμερικανών εγκρίνει τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ποσοστό μειωμένο σε σύγκριση με το 37% την προηγούμενη εβδομάδα.

Στις πρώτες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του Reuters μετά το ξέσπασμα του πολέμου, όταν πολλοί Αμερικανοί δεν γνώριζαν ακόμη αρκετά πράγματα σχετικά με την κατάσταση, αρκετοί ερωτηθέντες είχαν εκφράσει αβεβαιότητα. Σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το διήμερο 28/2-1/3/2026, το 27% απάντησε ότι ενέκρινε τα πλήγματα στο Ιράν, το 43% τάχθηκε κατά, ενώ το 29% εξέφρασε αβεβαιότητα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η υποχώρηση της δημοτικότητας του προέδρου Τραμπ θα αποτελέσει πλήγμα για τους Ρεπουμπλικάνους στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το 38% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απάντησε ότι εμπιστεύεται περισσότερο τους Ρεπουμπλικάνους στη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σε σύγκριση με το 34% που εξέφρασε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Δημοκρατικούς.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 1.272 Αμερικανοί από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κερδηθεί - Προσέφεραν ένα πολύ σπουδαίο δώρο»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ