Η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στο πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο νότιο Ιράν πυροδότησε μια κρίσιμη αναταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής. Το Ιράν διέκοψε προσωρινά τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία, προκαλώντας ένταση στις αγορές φυσικού αερίου και αύξηση των τιμών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές, «το Ιράν διέκοψε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μετά από ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στις 18 Μαρτίου». Η διάρκεια της διακοπής παραμένει αβέβαιη, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου συνεχίζουν να παραμένουν περίπου «70% πάνω από τα επίπεδα προ πολέμου».





Επιπτώσεις για την Τουρκία

Η Τουρκία πλήττεται άμεσα από τη διακοπή, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης φυσικού αερίου προέρχεται από το Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τουρκικής Ένωσης Διανομέων Φυσικού Αερίου, «Η Τουρκία αγόρασε περίπου το 14% του φυσικού αερίου της από το Ιράν πέρυσι». Το Bloomberg αναφέρει ότι «Το 75% της ροής από το Ιράν προς την Τουρκία διακόπηκε αμέσως μετά την επίθεση στο South Pars, πριν ακόμη υπάρξει οριστική διακοπή». Η Τουρκία συνεχίζει να εισάγει αέριο από τους κύριους προμηθευτές της, Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν, ενώ διαθέτει και αποθέματα, όπως ανέφεραν πηγές στο Bloomberg. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ είχε δηλώσει τον Νοέμβριο του 2025 ότι «οι αποθήκες φυσικού αερίου της χώρας, χωρητικότητας 6,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, είχαν φτάσει στο όριο της χωρητικότητάς τους».





South Pars: Κρίσιμο ενεργειακό κέντρο





Το πεδίο South Pars αποτελεί τον μεγαλύτερο φυσικό πόρο φυσικού αερίου στον κόσμο και είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την εσωτερική παραγωγή ενέργειας του Ιράν όσο και για τις εξαγωγές στην περιοχή.

Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, μεταξύ αυτών και στο συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ, το οποίο παράγει περίπου «το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)». Παράλληλα, το Ιράν διέκοψε τη ροή φυσικού αερίου και προς το Ιράκ, αν και πλέον έχουν επαναληφθεί εν μέρει οι ροές, σύμφωνα με το ιρακινό Υπουργείο Ηλεκτρισμού.





Ρεκόρ παραγωγής και αντίκτυπος στις αγορές





Η διακοπή τροφοδοσίας μαζί με τα αντίποινα του Ιράν επέτειναν την ένταση στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου, φτάνοντας σε υψηλά τριών ετών.

Η ημερήσια παραγωγή στο South Pars «έφτασε το ρεκόρ των 730 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2025», όπως ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου. Η συνδυασμένη επίδραση της επίθεσης στο South Pars και των αντίποινων επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου «οδήγησε τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στο υψηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία τρία χρόνια» και οι τιμές παρέμεναν «περίπου 70% πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα» έως το απόγευμα της Δευτέρας.





