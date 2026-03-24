Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 91 ετών, ο Ιταλός τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι. Είχε γεννηθεί έξω από την Τεργέστη και είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Γένοβα.

Κορυφαίος εκπρόσωπος της "γενοβέζικης σχολής ερμηνευτών", έγινε γνωστός με επιτυχίες όπως "Sapore di sale" και " Il cielo in una stanza".

Ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο το 1959 και κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους πρωταγωνιστές της ιταλικής μουσικής σκηνής για πάνω από έξι δεκαετίες.

Το 1963 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και σώθηκε λόγω του ότι η σφαίρα "σφήνωσε" στο περικάρδιο και δεν έφτασε στην καρδιά. Από τους γνωστότερους δεσμούς του, εκείνοι με την τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι και με την ηθοποιό Στεφάνια Σαντρέλι. Με την Βανόνι ηχογράφησε και σειρά μεγάλων επιτυχιών ενώ εμφανίσθηκαν μαζί σε πολλές συναυλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ