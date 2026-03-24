Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, εμφανίζεται ως πιθανός δίαυλος επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενδεχόμενες συνομιλίες, την ώρα που ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, σύμφωνα με το Associated Press.

Παρά τα σχετικά σενάρια που κυκλοφορούν σε διεθνή μέσα, ο ίδιος ο Καλιμπάφ έχει διαψεύσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» που στόχο έχουν να επηρεάσουν τις αγορές και να δημιουργήσουν σύγχυση στο εσωτερικό του Ιράν.

Η πιθανή εμπλοκή του στο διπλωματικό παρασκήνιο έρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινό πλήγμα στα τέλη Φεβρουαρίου και την ανάληψη της ηγεσίας από τον γιο του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για την πραγματική ισχύ του Καλιμπάφ εντός του ιρανικού συστήματος εξουσίας, καθώς διαφορετικά κέντρα επιρροής φέρονται να ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της χώρας, ενώ η κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη δεν είναι πλήρως ξεκάθαρη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναζητεί έναν «πραγματιστή» συνομιλητή στην Τεχεράνη, με τον Καλιμπάφ να παρουσιάζεται ως μια φιγούρα που, παρά το σκληροπυρηνικό του παρελθόν, έχει επιχειρήσει κατά καιρούς να προσεγγίσει τη Δύση μέσω διαλόγου.

Την ίδια ώρα, η ημιεπίσημη ιρανική ειδησεογραφική υπηρεσία Tasnim χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ως «πολιτική βόμβα», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί μια εικόνα διχασμού στην ιρανική ηγεσία και να προκληθούν εσωτερικές εντάσεις.

Ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και πιλότος, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων αρχηγός της αστυνομίας και δήμαρχος της Τεχεράνης, ενώ έχει κατηγορηθεί για σκληρή στάση απέναντι σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και έχει βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων διαφθοράς.

Παράλληλα, θεωρείται πολιτικός «επιβιώσας», με επανειλημμένες αποτυχημένες υποψηφιότητες για την προεδρία, αλλά με ισχυρές διασυνδέσεις στο εσωτερικό του καθεστώτος.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει εν δυνάμει συνομιλητής από ιρανικής πλευράς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Το ενδεχόμενο διαύλου επικοινωνίας παραμένει ασαφές, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται και οι διπλωματικές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.