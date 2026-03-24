Περισσότεροι από 500 άμαχοι σκοτώθηκαν από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Σουδάν κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Μαρτίου, κυρίως στην στρατηγικής σημασίας περιοχή Κορντοφάν, ανέφερε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, περισσότεροι από 500 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 15ης Μαρτίου. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των θανάτων αμάχων καταγράφηκε σε τρεις πολιτείες στην περιοχή Κορντοφάν», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας Μάρτα Χουρτάδο σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Από την έναρξη τον Απρίλιο του 2023, η σύγκρουση μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF) και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες και έχει αναγκάσει 11 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP