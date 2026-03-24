Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, με εξαίρεση την περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά), εξαιτίας κύματος ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρχές.

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».

Ήδη, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια κατά τις τοπικές αρχές.

Στην άλλη πλευρά, στη χερσόνησο της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο μέσω Telegram περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα για τουλάχιστον δυο νεκρούς και οκτώ τραυματίες εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία της πόλης, χωρίς να εξηγήσει τα αίτια και χωρίς να συνδέσει την καταστροφή ρητώς με τον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ