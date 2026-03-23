Σε εντατικές διπλωματικές επαφές έχει επιδοθεί η Τουρκία, επιδιώκοντας να ανοίξει δρόμο αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, μέσω της επανέναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η Τουρκία αναζητά τρόπο απεμπλοκής από τη σύγκρουση με το Ιράν, προσεγγίζοντας τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν, με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πιθανή συμφωνία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye.

Διπλωματικός μαραθώνιος επαφών του Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πραγματοποιεί σειρά επαφών με περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες για την αναζήτηση λύσης.

Την Κυριακή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από το Ιράν, την Αίγυπτο και ευρωπαϊκές χώρες, συζητώντας τρόπους τερματισμού της σύγκρουσης.

Την ίδια ημέρα, είχε επαφές και με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, ενδεχομένως και με τους απεσταλμένους Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σήμερα, συνέχισε τις επαφές του με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Ιράκ και του Πακιστάν, αξιολογώντας πρωτοβουλίες για την παύση των εχθροπραξιών.

Σενάριο προσωρινής εκεχειρίας

Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για μια σύντομη κατάπαυση πυρός που θα ανοίξει παράθυρο διαλόγου.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην Άγκυρα, η Τουρκία προωθεί την ιδέα μιας σύντομης εκεχειρίας, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χρόνος για διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Η τουρκική πλευρά εκφράζει επιφυλάξεις για τη στάση του Ισραήλ, θεωρώντας ότι ενδέχεται να υπονομεύσει τις προσπάθειες ειρήνευσης. Ο Χακάν Φιντάν προειδοποίησε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει την παράταση του πολέμου και την πρόκληση μεγαλύτερων ζημιών στο Ιράν.

Προσπάθεια συγκρότησης διεθνούς μετώπου

Η Άγκυρα επιχειρεί να συντονίσει δυνάμεις με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική πίεση.

Τουρκική πηγή ανέφερε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο στις διαπραγματεύσεις, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, κράτη του Κόλπου και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, ώστε να εξισορροπήσει την επιρροή του Ισραήλ.

Ο βασικός προβληματισμός παραμένει η εξεύρεση μιας λύσης που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία να επιμένουν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορεί να ελέγχει στο μέλλον τα Στενά του Ορμούζ.

Το ερώτημα της στάσης του Ιράν

Η Άγκυρα εκτιμά ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να εμφανιστεί πιο διαλλακτική υπό το βάρος των πιέσεων.

Ο Σερχάν Αφατσάν, επικεφαλής του Κέντρου Ερευνών για το Ιράν (IRAM) στην Άγκυρα, εκτιμά ότι το Ιράν πιθανότατα θα αποδεχθεί μια αξιόπιστη προοπτική διαπραγματεύσεων, καθώς υφίσταται σημαντικές πολιτικές και οικονομικές πιέσεις από τον πόλεμο.

Οι βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τίθενται συγκεκριμένα αιτήματα από την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το Ιράν θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις: εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί μελλοντικές επιθέσεις και αποζημίωση για τις ζημιές που έχει υποστεί.

Μία πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η πρόσβαση της Τεχεράνης σε κεφάλαια από τις εξαγωγές πετρελαίου, διευκολύνοντας τη ροή πόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ η αμερικανική πλευρά έχει ήδη χαλαρώσει κυρώσεις για σημαντικές ποσότητες ιρανικού πετρελαίου.

Εμπόδια και επιφυλάξεις για συμφωνία

Παρά τις πρωτοβουλίες, παραμένουν σοβαρές αμφιβολίες για την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας.

Κύκλοι στην Άγκυρα εμφανίζονται επιφυλακτικοί, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ δύσκολα θα αποδεχθεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση μη επίθεσης κατά του Ιράν, ενώ και η απαίτηση των ΗΠΑ για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη στρατηγική των επαναλαμβανόμενων πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων, γνωστή ως «mowing the lawn», που φαίνεται να υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

Ρόλος της Ρωσίας και τελικές εκτιμήσεις

Στο διπλωματικό σκηνικό εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας ως εγγυήτριας δύναμης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μία πιθανή διέξοδος θα μπορούσε να είναι η εμπλοκή της Ρωσίας ως εγγυήτριας στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δεδομένων των σχέσεών της με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.