Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το Υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα αεροσκάφος Lockheed Martin LMT.N Hercules C-130 ενεπλάκη σε ατύχημα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το τοπικό μέσο ενημέρωσης BluRadio να αναφέρει ότι στο σκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι το ατύχημα συνέβη καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, βαθιά στη νότια περιοχή του Αμαζονίου της Κολομβίας στα σύνορα με το Περού, ενώ μετέφερε στρατεύματα των ενόπλων δυνάμεων.

Video footage shows the burning wreckage of a Colombian Air Force C-130 Hercules after crashing earlier during take off from Puerto Leguízamo, with authorities reporting that the death toll includes at least 90 officers with the Fuerza Pública de Colombia. pic.twitter.com/eFpf3PzPj9 — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», δήλωσε ο ίδιος.

Το BluRadio επικαλέστηκε τις αρχές λέγοντας ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες και ότι η συντριβή σημειώθηκε μόλις 3 χιλιόμετρα (2 μίλια) από ένα αστικό κέντρο.

Η αμερικανική αμυντική εταιρεία Lockheed Martin δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη περιοχή. Το Blu Radio μεταδίδει πως περίπου 20 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

#Nacionales #NoticiaEnDesarrollo ¦ Un avión de transporte y reconocimiento tipo Hércules, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se accidentó en una zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, al sur del país.



Por ahora no se… pic.twitter.com/1NgM6BKlPK — DiariOriente (@diarioriente) March 23, 2026

Η συντριβή στο Άλτο

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ένα άλλο Hercules C-130 που ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία της Βολιβίας συνετρίβη στην πολυπληθή πόλη Άλτο, αποφεύγοντας οριακά ένα οικιστικό τετράγωνο.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν, ενώ χαρτονομίσματα από το φορτίο του αεροπλάνου διασκορπίστηκαν σε όλη την πόλη, προκαλώντας συμπλοκές μεταξύ κατοίκων και δυνάμεων ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr