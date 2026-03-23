Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε τη Δευτέρα στις χώρες της Mercosur το μέσο προσωρινής εφαρμογής της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας (iTA) ΕΕ-Mercosur, όπως ανακοινώθηκε από τον εκτελεστικό βραχίονα της Ένωσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, αποστέλλοντας τη ρηματική διακοίνωσή της στην Παραγουάη, τον νόμιμο θεματοφύλακα των συνθηκών της Mercosur, η Κομισιόν υλοποίησε το τελευταίο διαδικαστικό βήμα που απαιτείται για την προσωρινή εφαρμογή, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Ιανουαρίου.

Η προσωρινή εφαρμογή της ΕΕ - Mercosur από την 1η Μαΐου μεταξύ της ΕΕ και όλων των χωρών της Mercosur, αφορά τις χώρες που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επικύρωσης και έχουν ενημερώσει την ΕΕ πριν από τα τέλη Μαρτίου, με την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη να το έχουν ήδη πράξει. Η Παραγουάη έχει επικυρώσει πρόσφατα τη συμφωνία και αναμένεται να στείλει σύντομα την κοινοποίησή της.

Με την προσωρινή εφαρμογή υπάρχει άρση των δασμών σε ορισμένα προϊόντα, με τον Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς να χαρακτηρίζει την τελευταία εξέλιξη «είναι ένα σημαντικό βήμα για να αποδείξουμε την αξιοπιστία μας ως σημαντικού εμπορικού εταίρου».

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η προτεραιότητα της Κομισιόν είναι η η μετατροπή αυτής της συμφωνίας σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, δίνοντας στους εξαγωγείς της ΕΕ την πλατφόρμα που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες για εμπόριο, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

«Η προσωρινή εφαρμογή θα μας επιτρέψει να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτήν την υπόσχεση. Ανυπομονώ να δω αυτή τη συμφωνία να αξιοποιεί τις δυνατότητές της, ενισχύοντας την οικονομία μας και τη θέση μας στο παγκόσμιο εμπόριο, ενώ ολοκληρώνουμε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες», σημειώνει ο Επίτροπος στη δήλωσή του.

