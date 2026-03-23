Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, πέθανε σε ηλικία 43 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Έφυγε ήρεμα, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο», αναφέρεται στη σχετική δήλωση της εταιρείας, ενώ η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ραντβίνσκι απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην πλατφόρμα το 2018 και συνέβαλε στη μετατροπή της σε ένα από τα πιο επιδραστικά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα της βιομηχανίας πορνογραφικού περιεχομένου, επιτρέποντας στους δημιουργούς να χρεώνουν απευθείας τους χρήστες για την πρόσβαση στο υλικό τους.





Just in: OnlyFans owner Leonid Radvinsky has died from cancer aged 43, the company said on Monday.

Ο θάνατός του δημιουργεί ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό μέλλον της πλατφόρμας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υπηρεσίες περιεχομένου που βασίζονται σε χρήστες μετά την εμφάνιση του Facebook. Το OnlyFans ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Γκάι Στόουκλι και τον γιο του Τιμ Στόουκλι, γνωρίζοντας μεγάλη απήχηση λόγω της φιλοξενίας περιεχομένου ενηλίκων που δεν επιτρέπεται σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.



Πηγή: Πρώτο Θέμα





