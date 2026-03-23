Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι άνοιξε νέο μέτωπο επιθέσεων στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Αληθινή Υπόσχεση 4».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρωί ξεκίνησε το 76ο κύμα επιχειρήσεων με την κωδική ονομασία «Για Αμπά Αμπντουλάχ αλ-Χουσεΐν», κατά το οποίο οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως αναφέρεται, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι υγρού καυσίμου τύπου «Qiyam», στερεού καυσίμου «Zolfaqar», καθώς και ο βαρέος τύπου «Khaybar Shekan», με στόχο – σύμφωνα πάντα με το Fars – στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Μεταξύ των στόχων που κατονομάζονται περιλαμβάνονται ισραηλινές στρατιωτικές υποδομές σε Ασκελόν, Τελ Αβίβ και Χάιφα, καθώς και περιοχές του ευρύτερου Γκος Νταν. Παράλληλα, γίνεται λόγος για πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, όπως η βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η 5η Ναυτική Δύναμη και άλλες στρατιωτικές υποδομές.

Το ιρανικό πρακτορείο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα ήταν «αποτελεσματικά και εκτεταμένα», σημειώνοντας πως οι πύραυλοι και τα drones κατάφεραν να διαπεράσουν τα προηγμένα αμυντικά συστήματα του αντιπάλου. Παράλληλα, επιχειρεί να αντικρούσει πρόσφατους ισχυρισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ περί αποδυνάμωσης των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση καταγράφονται σκηνές προετοιμασίας και εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και πλάνα με συνθήματα γραμμένα στα περσικά πάνω σε οπλικά συστήματα, υπογραμμίζοντας το συμβολικό και επικοινωνιακό σκέλος της επιχείρησης. Σε πυραύλους περιλαμβάνεται και μια αφίσα τρολ του Ντόναλντ Τραμπ, «Βοήθησέ με να ανοίξω τα Στενά του Ορμούζ».







🔴 زیرساخت‌های ارتش صهیونیستی هدف پهپادها و موشکهای قدرتمند سوخت مایع «قیام» و سوخت جامد «ذوالفقار» در موج ۷۶ قرار گرفتند



صبح امروز جبهه جدید تهاجمی در «موج هفتاد و ششم» عملیات وعده صادق 4 با رمز یا «اباعبدالله الحسین علیه السلام» علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی گشوده شد.

Ο ιρανικός στρατός τοποθέτησε επίσης φωτογραφίες του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ πάνω σε πυραλόυς ως φόρος τιμής προς αυτόν για την απόρριψή του στις ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.



